روسيا تعلن إحباط هجوم بمسيرة و”القضاء” على 150 جنديا أوكرانيا- (فيديو)

موسكو- كييف: أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطارا عسكريا في منطقة نوفجورود الروسية، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارا بطائرة حربية.

وذكرت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه “هجوم إرهابي”، مشيرة إلى أن الحريق تم إخماده بسرعة.

ومن جانب آخر، أعلن الجيش الروسي السبت “القضاء كليا” على حوالي 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن “العسكريين الروس هزموا مفرزة عدوة من حولي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى”، مضيفة أنه “تم القضاء كليا على المجموعات المعادية”.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية السبت أن خمسة أشخاص قُتلوا وأُصيب 37 آخرون بعد ضربة صاروخية روسية على ميدان بوسط مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 11 طفلا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على تيليغرام “قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف”.

وأضاف “يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد”.

وتضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصير يُظهر حطاما متناثرا في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات مصفوفة. وتسنت أيضا رؤية جثمان داخل سيارة بشكل خاطف في المقطع.

تهاجم روسيا مدنا أوكرانية بعيدا عن خطوط المواجهة بصواريخ وطائرات مسيرة في إطار الغزو الشامل الذي بدأته في فبراير/ شباط 2022.

(وكالات)

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023