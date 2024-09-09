سياسة | دولي

الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا

9 - سبتمبر - 2024

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موسكو: أعلن الجيش الروسي الإثنين، سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا قريبة من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية التي تتقدم قواته باتجاهها بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن قواتها سيطرت على بلدة ميمريك على مسافة حوالى 20 كيلومترا من بوكروفسك، وأقل من خمسة كيلومترات من مدينة سيليدوفه.

كان الجيش الروسي أعلن الأحد سيطرته على بلدة أخرى في المنطقة، وهي نوفوروديفكا.

وتشكل بوكروفسك منذ أسابيع هدفا للقوات الروسية التي تقترب منها في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يتفوق عليه الجيش الروسي في العديد والعتاد.

ورغم الهجوم الذي باشرته قوات كييف في منطقة كورسك الروسية الحدودية في السادس من آب/ أغسطس، تواصل موسكو تقدمها في دونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشكل مركزا للمعارك.

وأعربت عن أملها في إجبار موسكو على إعادة نشر قواتها في منطقة دونيتسك وبالتالي إبطاء تقدمها، لكن الجنود الروس يواصلون التقدم حاليا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عزمه الراسخ على السيطرة بالكامل على منطقة دونباس الصناعية الكبيرة في شرق أوكرانيا التي تضم دونيتسك.

(أ ف ب)

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