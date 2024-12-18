الجيش الروسي يقول إنه “وجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك وكبدها خسائر فادحة”

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.

وقال البيان “واصلت وحدات قوات مجموعة “الشمال” الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، كوسيتسا، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان “نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي”.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 جنود، وتم تدمير دبابتين وعربتين قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(د ب أ)