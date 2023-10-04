الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين “في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي” بمنطقة السامراب بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على “فيسبوك”، إن “ميليشا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري”.

وأضاف: “أدى القصف إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين”.

وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجوما على مقرها في ولاية جنوب دارفور، “حشدت له مليشيا الدعم السريع آلاف المرتزقة”.

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 21:00 تغ.

ومنذ اندلاع الاشتباكات، في منتصف ابريل / نيسان الماضي، يتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)