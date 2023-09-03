الجيش السوداني و”الدعم السريع” يتبادلان اتهامات بقصف مدنيين- (تسجيل صوتي وتغريدة)

الخرطوم: تبادل الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الأحد، الاتهامات بمقتل مدنيين في قصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي بالعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط) ومدينة نيالا (غرب).

وقال الجيش السوداني في بيان عبر صفحته بفيسبوك، إن قوات الدعم السريع “قامت اليوم بقصف عشوائي لمناطق كرري شمالي أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وأدى القصف إلى استشهاد 13 من المدنيين وجرح آخرين”.

وذكر البيان أن “المليشيا (الدعم السريع) هاجمت منطقة المسيد بولاية الجزيرة (المتاخمة للخرطوم)، وأطلقت النار عشوائيا على مواطني المنطقة مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وجرح آخرين”.

وأفادت “الدعم السريع” في بيان نشر عبر منصة “إكس” بأن طيران الجيش “قصف مدينة نيالا في جنوب دارفور ما أدى لمقتل نحو 14 شخصا وجرح العشرات”.

وتحدثت عن “مجرزة أخرى اليوم في منطقة سوبا جنوب شرقي العاصمة الخرطوم، أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من المواطنين الأبرياء والعمال حيث قصف الطيران المنطقة التي لا يوجد فيها جندي واحد من قواتنا” على حد قولها.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع”، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)