 الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يلتزمان بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية

جدة- السعودية: ذكر بيان مشترك للسعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) اليوم الثلاثاء أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية سيلتزمان بتسهيل المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة.

ويأتي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) في أعقاب جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين المتحاربين والتي استؤنفت في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي.

وقال البيان إن الوسطاء عبروا عن أسفهم “لعدم تمكن الطرفين من الاتفاق على اتفاقات لتنفيذ وقف إطلاق النار خلال هذه الجولة، حيث لا يوجد أي حل عسكري مقبول لهذا الصراع، وحثوا كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم مصلحة الشعب السوداني أولا وإلقاء السلاح والانخراط في المفاوضات لإنهاء هذا الصراع”.

(رويترز)