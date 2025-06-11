الجيش السوداني يتّهم قوات حفتر بمهاجمة مواقع حدودية

بورت سودان (السودان): اتّهم الجيش السوداني قوات المشير خليفة حفتر، بتقديم إسناد مباشر لقوات الدعم السريع في هجوم استهدف الثلاثاء مواقعه الحدودية مع كلّ من ليبيا ومصر.

وهذا أول اتّهام من نوعه لقوات حفتر منذ بدأت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023.

وقال الجيش في بيان إنّ قوات الدعم السريع هاجمت الثلاثاء “مسنودة بقوات خليفة حفتر الليبية (كتيبة السلفية) نقاطنا الحدودية في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا بغرض الاستيلاء على المنطقة”.

وأضاف أنّ “هذا التدخّل المباشر لقوات خليفة حفتر (..) في هذه الحرب يعتبر تعدّيا سافرا على السودان وأرضه وشعبه” و”انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

ولم تردّ قوات حفتر في الحال على هذه الاتهامات.

بدورها، لم تُصدر قوات الدعم السريع بيانا تردّ فيه على هذه الاتّهامات، لكنّ قياديا فيها قال إنّ وحدات من هذه القوات سيطرت الإثنين على مدخل جبل العوينات، وهي منطقة جبلية نائية تقع في المثلث الحدودي.

وتتّهم الخرطوم باستمرار أبوظبي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، لكنّ الحكومة الإماراتية تنفي هذه الاتهامات.

وأسفر النزاع في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن مقتل الآلاف وتشريد 13 مليونا وأزمة إنسانية تُعدّ الأسوأ في العالم.

(أ ف ب)