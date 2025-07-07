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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على منطقتين بولاية شمال كردفان‎*

منذ 18 دقيقة

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الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، الاثنين، استعادة السيطرة على منطقتين بولاية شمال كردفان (جنوب) بعد معارك مع قوات الدعم السريع.
وقال متحدث الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان: “تمكن متحرك الصياد (قوة مكونة من عدد من وحدات الجيش) من سحق مليشيا الدعم السريع في منطقتي الرياش وكازقيل”.
وأضاف: “وطهر كامل المنطقتين بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة” في المنطقتين جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وبث عناصر من الجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تواجدهم في منطقتي الرياش وكازقيل.
ولم يصدر أي تعليق من “قوات الدعم السريع” حتى الساعة 12:25 (ت.غ).
ويخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/نيسان 2023 حربًا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونزوح ولجوء نحو 15 مليونًا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.
(الأناضول)

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