الجيش السوداني يستعيد مدينة أم روابة

بورت سودان (السودان): أعلن الجيش السوداني الخميس أنه استعاد السيطرة على مدينة رئيسية في ولاية شمال كردفان من قوات الدعم العسكرية التي كانت تسيطر عليها منذ مايو/ أيار 2023.

وقال الجيش في بيان “طهرت قواتنا المسلحة مدينة أم روابة من مليشيا آل دقلو الإرهابية وكبدتهم خسائر فادحة”.

وتقع أم روابة على طريق سريع استراتيجي يربط شمال كردفان بوسط السودان، وهي ثاني أكبر مدن الولاية، وتبعد حوالى 480 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الخرطوم.

وتأتي استعادة السيطرة على أم روابة في وقت أعلن الجيش أيضا إحراز تقدم في قطاع الخرطوم الشمالي (بحري).

وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس الأربعاء “أكمل الجيش السيطرة على وسط وجنوب بحري حتى جسر المك نمر الرابط ما بين بحري ووسط الخرطوم”.

ويشهد السودان منذ أبريل/ نيسان 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف المدنيين وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.

(أ ف ب)