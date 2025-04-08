الجيش السوداني يستعيد 3 معسكرات في أمدرمان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: استعاد الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، ثلاثة معسكرات وعددا من الأحياء السكنية في غرب وجنوب غرب مدينة أمدرمان، وذلك بعد عملية انتشار ضخمة ومعارك شرسة دارت مع قوات «الدعم السريع» استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة والطائرات المسيرة.

مصدر ميداني قال لـ»القدس العربي»، إن الجيش بدأ عملية تطويق واسعة لمنطقة غرب وجنوب مدينة أمدرمان بهدف تطهيرها من عناصر الدعم وقطع خطوط الإمداد والمناورة، ومن ثم التقدم والانفتاح نحو السيطرة على طريق الصادرات الرابط بين العاصمة ومدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

وأكد أن قوات الجيش والكتائب المساندة لها من القوات النظامية الأخرى والمستنفرين تحركت بشكل متزامن فجر أمس من مناطق وجودها في أمبدة غرب أمدرمان ودار السلام شمالها نحو المواقع التي بسطت «الدعم السريع» السيطرة عليها منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان 2023، مما أدى إلى اشتباكات شرسة، تقدم بعدها الجيش.

وأشار إلى سيطرة الجيش في عمليته العسكرية الأخيرة على معسكر فتاشة شمال غرب أمدرمان، ومعسكري الكونان والنسور التابع لقوات الاحتياطي المركزي في أقصى غرب وجنوب غرب المدينة، إلى جانب استعادة حي دار السلام مربع (50) وسوق نيفاشا وقرية الصفيراء ومجمع الصفوة السكني، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قوات الدعم السريع تراجعت نحو منطقة سوق قندهار وحي صالحة وقرى الجموعية من الناحية الجنوبية لأمدرمان.

وأوضح أن الجيش استحوذ على عدد من السيارات القتالية والأسلحة بالإضافة إلى قتل وجرح وأسر العشرات من عناصر الدعم السريع، مشيراً إلى أنه كذلك أحكم السيطرة على كافة المناطق الاستراتيجية، ومن المرجح أن يقوم بتنفيذ هجوم واسع يعيد من خلاله السيطرة على كامل مدينة أمدرمان وآخر المناطق التي توجد فيها قوات «الدعم السريع» خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسيّرات «الدعم السريع» تستهدف مروي

وخلال الأسابيع الماضية تمكن الجيش السوداني من تحرير كامل العاصمة الخرطوم ماعدا الأجزاء التي تشهد معارك محتدمة هذه الأيام في غرب وجنوب مدينة أمدرمان.

يذكر أن «الدعم السريع» كانت قد أعلنت الانسحاب من مدينة الخرطوم يوم 26 مارس/آذار الماضي إلى أمدرمان عن طريق جسر خزان جبل أولياء بهدف إعادة التموضع والاستعداد لجولة أخرى من المعارك.

وفي تطور آخر، استطاعت قوات الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في إقليم النيل الأزرق جنوب البلاد، تحرير قاعدة السلك العسكرية من «الدعم السريع» التي استولت عليها الأسبوع الماضي. وبثت صفحات موالية للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، مقاطع مصورة توثق سيطرته على الموقع وتدمير عدد من عربات الدعم السريع القتالية. على ذات المنحى، أفاد شهود عيان لـ «القدس العربي» بهجوم سرب من الطائرات المسيرة التابعة للدعم السريع أمس الثلاثاء على محطة كهرباء مروي شمال السودان.

وأشاروا إلى تصاعد أعمدة الدخان وسماع صوت انفجارات قوية.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة استهدافات متكررة شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد.

أما في إقليم دارفور غربي السودان، فقد نقل عدد من الحسابات التابعة للقوات «الدعم السريع» على منصة «أكس» فيديوهات حديثة لقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وهو يدعو مواطني الفاشر إلى مغادرة المدينة ويتوعد باجتياحها، فيما أكد الجيش أن الأوضاع تحت السيطرة في المدينة، مشيراً إلى تنفيذ عملية عسكرية جنوب شرق المدينة استهدفت عناصر الدعم السريع على متن (15) مركبة قتالية بينها عربة جرار تحمل مستنفرين ما أدى إلى تدمير (10) منها ومقتل أفرادها.

وقال مصدر عسكري لـ»القدس العربي» إن الجيش استطاع تدمير منصتين لإطلاق المسيرات تتبعان للدعم السريع مساء أمس.

يذكر أن المدينة تشهد حراكاً عسكرياً محموماً هذه الأيام واستعدادات حربية كبيرة بعد أن دفعت كل الأطراف بمزيد من القوات لما يتوقع أن تكون معركة فاصلة خلال الأيام المقبلة. وطالب حزب الأمة القومي قيادة «الدعم السريع» بفتح الممرات الإنسانية فوراً لتمكين وصول الإغاثة والمساعدات الطبية إلى المتضررين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين المحاصرة.