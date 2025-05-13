الجيش السوداني يسيطر على الحمادي جنوب كردفان

الخرطوم ـ «القدس العربي» : استعاد الجيش السوداني السيطرة على منطقة الحمادي في ولاية جنوب كردفان، والتي كانت من أبرز مواقع انتشار قوات «الدعم السريع». بالتزامن أعلن حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، أن القوات المسلحة والقوة المشتركة للحركات المسلحة، تصدت لهجوم نفذته القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو « حميدتي» على مدينة الخوي غرب كردفان.

والأحد، استعاد الجيش السوداني مدينة الخوي غرب كردفان ومدينة أم صميمة شمال كردفان، وتمثل هذه المدن امتداد لممر إمداد «الدعم السريع» من إقليم دارفور عبر ولايات كردفان وولايات الوسط الأخرى، وصولا إلى العاصمة الخرطوم.

صدّ هجمات استهدفت الخوي غرب كردفان

كذلك تعتمد قوات الجيش الممر ذاته الممتد من العاصمة الخرطوم وسط البلاد إلى ولايات كردفان، وامتدادها نحو إقليم دارفور غرب البلاد، حيث تتقدم قواتها نحو مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة منذ مايو/ أيار الماضي.

وفي ظل المعارك المتصاعدة في ولايات كردفان، قالت منظمة الهجرة الدولية إن 7 آلاف أسرة سودانية على الأقل نزحت من مدينتي «الخوي و«النهود» في ولاية غرب كردفان جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن معظمهم نزحوا إلى داخل ولاية غرب كردفان وإلى ولاية شمال كردفان.

وفي جنوب مدينة أمدرمان، غرب العاصمة الخرطوم قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة الموالية للجيش السوداني، إن ساعة الحسم في جنوب أمدرمان قد اقتربت، مشيرة إلى تقدم نوعي في الخطوط الأمامية لمحاور القتال، وإلى أن التنسيق عالي المستوى بين مكونات القوات المقاتلة وأنه يعكس قوة الإرادة ووحدة الصف.

وأشارت إلى أن الجيش والقوات المساندة له تمكنت من تحرير مساحات واسعة، جنوب أمدرمان وتكبيد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط انهيار ملحوظ في صفوفها. وقالت إن جنوب أمدرمان ستكون قريباً خالية من قوات الدعم السريع.