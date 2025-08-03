الجيش السوداني يصد هجوماً لـ«الدعم» على الفاشر… ويتهمها بتجنيد «مرتزقة أجانب»

الخرطوم – «القدس العربي»: في وقت تتواصل الهجمات العنيفة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، صدّ الجيش هجوما جديدا لقوات «الدعم السريع»، متهماً إياها باستعمال مرتزقة أجانب، وذلك في وقت يستمر فيه الحصار الخانق والانتهاكات ضد المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، حسب بيانات عسكرية وحقوقية متطابقة.

فقد أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، أمس الأحد، صد هجوم جديد نفذته قوات «الدعم السريع» على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي من مدينة الفاشر، استمر منذ الجمعة الماضية.

وأفادت بأن المهاجمين ضمّوا مرتزقة أجانب «أغلبهم كولومبيون»، سقط العديد منهم قتلى، فيما فرّت البقية مخلفين وراءهم معدات وأدلة تُثبت» أنهم ليسوا سودانيين».

واتهم الجيش قوات «الدعم» بـ»استخدام مرتزقة» تعمل بإشراف مباشر من ما وصفه بـ»الحكومة الموازية غير الشرعية لتحالف تأسيس»، في إشارة إلى الكيان السياسي الذي تتزعمه قوات «الدعم» والذي أعلن حكومة موازية من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الأسبوع قبل الماضي.

ومنذ مايو/ أيار من العام الماضي، تحاول قوات «الدعم» السيطرة على الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب البلاد، حيث تصدى الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة له، لجميع هجماتها حتى الآن.

«الفاشر لا تركع»

في السياق، أكدت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن المدينة «ما زالت تقاتل رغم الجوع والحصار»، مشددة على أن من يقاتل في صفوف «الدعم السريع» «مرتزقة من كولومبيا وتشاد وليبيا»، مشيرة إلى أن قوات «الدعم» تسعى من خلال استخدام المرتزقة وعمليات النهب والفساد لـ»تحويل الحرب إلى تجارة والمواطنين إلى ضحايا بلا سند».

وقالت إن «الفاشر ليست ككل المدن»، في إشارة إلى تميزها بالتماسك الأهلي، و»أنها تقاتل بإرادة شعبها، لا بقوة سلاحها فقط».

القوة المشتركة للحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020، والتي تقاتل إلى جانب الجيش، كشفت عن أن الهجوم الأخير على الفاشر شهد «مشاركة نوعية لعناصر كولومبية مدربة على تشغيل الطائرات المسيّرة وتنسيق القصف المدفعي». وأشارت إلى «تحييد عدد كبير من المرتزقة الكولومبيين» الذين قدرت عددهم بـ(80) حسب عمليات الرصد الأولية.وقال الناطق باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة، العقيد أحمد حسين مصطفى، إن «الدعم لجأت إلى ميليشيات عبد العزيز الحلو»، زعيم الحركة الشعبية – شمال، لتنفيذ عمليات استهداف للمدنيين الهاربين من المدينة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي.

وحذر من أن السودان يواجه مؤامرة عابرة للحدود، تسعى لـ»استبدال سكانه الأصليين بجيوش مرتزقة»، داعياً، الشعب السوداني إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة ونبذ الجهوية والكراهية.

ازدواجية المعايير

وفي الإطار ذاته، دعا وزير الثقافة والإعلام والسياحة، السوداني – الناطق الرسمي باسم الحكومة- خالد علي الأعيسر، المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته تجاه ما يجري في السودان. وقال إن «ازدواجية المعايير الدولية تجاه الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع يدفع ثمنها الأبرياء في الفاشر والأبيض وكادقلي والدلنج».

وطالب برفع الحصار عن مدينة الفاشر، وفتح الطرق المؤدية إلى المدن المحاصرة، واعتبر الصمت الدولي «عاملاً مضاعفًا لمعاناة المدنيين».

بالتزامن قالت قوات «الدعم السريع» إن قواتها تقترب من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، المحاصرة منذ أشهر، والتي ترتكز في داخلها – الفرقة الخامسة مشاة- التي تعد واحدة من أهم قواعد الجيش في ولايات كردفان.

ومن شأن هذا التوسع أن يقيد حركة قوات الفرقة الخامسة مشاة في المدينة، ويمنح الأفضلية التكتيكية للدعم السريع في محاصرة مدينة بارا، التي تتقدم نحوها قوات الجيش من الجهة المقابلة.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات «الدعم» سيطرتها على بلدة «أم صميمة» غرب الأبيض، واعتبرت هذا التقدم خطوة من أجل تمكين الحكومة الموازية، التي أعلنت تشكيلها مؤخرًا.

وتحاصر «الدعم» مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان من ثلاث جهات، وهو ما يضع قوات الجيش داخلها في موقف دفاعي معقد، ويمنح الدعم السريع ميزة استراتيجية للربط مع مدينة بارا.

على صعيد الانتهاكات، كشف مرصد «شمال دارفور لحقوق الإنسان»، عن احتجاز قوات «الدعم السريع» لعشرات النساء في مقر الإمدادات الطبية شرق مدينة الفاشر، ومعسكر «جديد السيل» الواقع شرق المدينة. وقال إن بعض النساء «زوجن قسرا» داخل مراكز الاحتجاز، فيما تعرضت أخريات للاغتصاب، ونتجت عن ذلك حالات حمل، مشيرا إلى أنه لم يتم التحقق من العدد الكلي للمحتجزات بسبب التكتم والتشديد الأمني. وطالب بالكشف الفوري عن مصير المعتقلات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل.

يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر ميدانية عن عمليات اختطاف نفذتها قوات الدعم السريع طالت نساء وشبانا في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور- المقر المعلن لحكومة الدعم السريع، مشيرة إلى وفاة عدد من النساء في معتقلات «الدعم السريع».

وقالت إن النساء في مناطق النزوح يتعرضن لاستهداف ممنهج يتضمن العنف الجنسي وعمليات الاعتقال التعسفي والقتل لبث الرعب في المجتمعات المحلية.

مقتل نازحين

وفي حادثة أخرى، أفادت شبكة أطباء السودان أن امرأة وطفلة عمرها عامان قُتلتا على يد قوات الدعم السريع أثناء فرارهن مع أسرهن من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة. وأوضحت الشبكة أن الهجوم طال قافلة نازحين تضم 9 نساء و7 أطفال ورجلًا مسنًا. وتعرّض من تبقّى من الناجين للضرب والركل، في مشهد وُصف بأنه «صادم» وينتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان. كما منعت القوات الأسر من دفن القتلى، ما ضاعف من المعاناة النفسية والإنسانية.

ودعت الشبكة إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة الجناة أمام القانون الدولي. في موازاة الانتهاكات، تبرز كارثة صحية متنامية في مخيم «مسل» للنازحين، الواقع جنوب محلية طويلة، شمال دارفور، حيث نزحت مئات الأسر الفارة من المعارك في الفاشر.

وسجلت شبكة أطباء السودان (39) إصابة مؤكدة بوباء الكوليرا منذ 22 يوليو/ تموز الماضي وحتى 2 أغسطس/ آب الجاري، بينها (3) وفيات.

ويؤوي المخيم أكثر من (12) ألف نازح، يعانون من نقص شديد في الإمدادات الطبية، والأدوية، والمحاليل الوريدية، وسط غياب شبه كامل للخدمات الصحية.

وقالت الشبكة إن الوضع في مخيم «مسل» ينذر بكارثة ما لم تتدخل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية على وجه السرعة، وطالبت بإرسال فرق طبية عاجلة، وتوفير الدعم اللوجستي، وتنفيذ حملات تطهير وتوعية، لاحتواء تفشي الوباء.