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الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة من “الدعم السريع”

منذ ساعة واحدة

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الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، السبت، استعادته السيطرة على مدينة “سنجة” عاصمة ولاية سنار (جنوب شرق)، من قوات الدعم السريع.
وأفاد الجيش في بيان مقتضب، بأنه “استعاد مدينة سنجة من قبضة أيادي الدعم السريع”.
وبث الجيش فيديوهات مسجلة على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، تظهر عددا من قواته داخل قيادة “الفرقة 17 مشاة” التابعة للجيش بالمدينة.
وأظهرت الفيديوهات أيضا احتفالات مواطنين في سنجة باستعادة الجيش سيطرته على المدينة.
ولم يصدر أي تعليق بشأن ذلك من قوات الدعم السريع حتى الساعة 11:25 (ت غ).
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، هاجمت “الدعم السريع” ولاية سنار، وسيطرت على عدد من مدنها، بينها العاصمة “سنجة” التي دخلتها في 29 من الشهر ذاته.
وفي الآونة الأخيرة، استطاع الجيش السوداني تحقيق سيطرته على جبل “موية” الاستراتيجي في سنار، واستعادة مدن السوكي والدندر بالولاية، من قوات الدعم السريع.

(الأناضول)

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