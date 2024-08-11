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الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم كبير من قوات الدعم السريع على الفاشر

11 - أغسطس - 2024

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الخرطوم: أعلن الجيش السوداني يوم السبت، تصديه لهجوم كبير نفذته قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، في تصريح صحافي: “قواتنا سحقت، بحمد الله، اليوم هجوما كبيرا من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر”، بحسب صحيفة سودان تريبيون.

بدورها قالت القوة المشتركة للفصائل المسلحة الموالية للجيش إنها “تصدت لهجوم غادر من الدعم السريع، وتمكنت من تكبيده خسائر فادحة “.

وقالت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر عبر فيسبوك “توقفت الاشتباكات نسبيا ، ويستمر التدوين المدفعي من قبل مليشيات الدعم السريع ، إتجاه الأسواق والمستشفيات ومنازل المواطنين ، وأنباء عن إصابات وجرحى وسط المواطنين و جاري حصرها الآن” .

ولم تعلق قوات الدعم السريع على الهجوم.

يشار إلى أنه منذ العاشر من أيار /مايو الماضي تقع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر.

ويشهد السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023 صراعا مميتا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل أكثر من 16 ألف شخص.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 7ر10 مليون شخص نزحوا داخليا في السودان، مع لجوء نحو 2ر2  مليون آخرين إلى دول مجاورة، وفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة.

(د ب أ)

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