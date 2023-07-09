الجيش السوداني يعلن تدمير آليات قتالية لـ”الدعم السريع” شمال كردفان

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، مساء الأحد، أنه دمر آليات قتالية لقوات الدعم السريع بالقرب من مدينة بارا بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “دمرت الفرقة الخامسة مشاة الهجانة، آليات قتالية واستلمت غنائم العدو المتمرد (الدعم السريع) بولاية شمال كردفان بالقرب من مدينة بارا، عنوة واقتدارا”.

ولم يصدر تعليق حول الأمر من قوات الدعم السريع حتى الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

ووسط الخرطوم، أفاد شهود عيان للأناضول باندلاع اشتباكات وقصف مدفعي في محيط القيادة العامة للجيش، مساء الأحد.

كما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة شرقي الخرطوم وفق الشهود، بينما ذكر آخرون أن قصفا أدى إلى سقوط مدنيين في مدينة بحري شمالي الخرطوم.

وقالت لجان مقاومة الشعبية بمدينة بحري (ناشطون) في بيان: “ما زلنا في حي الشعبية نكتوي بنيران الحرب ونفقد خيرة سكان الحي والجيران بسبب القصف العشوائي والمقذوفات الطائرة”.

وأضاف البيان: “تم عصر اليوم قصف مجمع و مسجد الزهراء الإسلامي بالشعبية جنوب، واستشهد إثر القصف عدد من أطفال وأفراد أسرة مؤذن المسجد، وإصابة 5 آخرين بجراح خطيرة”.

وحتى الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن الجيش أو “الدعم السريع” تعليق بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق الأحد، تجددت الاشتباكات العنيفة، بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، ومدينة الأُبيِّض مركز ولاية شمال كردفان.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)