الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة مروي

آثار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، تصدي دفاعاته الأرضية لطائرات مسيرة تابعة لـ”قوات الدعم السريع“، استهدفت قاعدة مروي الجوية شمال البلاد.

وأفاد بيان صادر عن “قيادة الفرقة 19 مشاة”، بأن “الدفاعات الأرضية تصدت صباح الثلاثاء لعدد من الطائرات المسيرة الانتحارية التي أطلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، مستهدفة قاعدة مروي الجوية”.

يأتي ذلك بينما تتهم السلطات السودانية “قوات الدعم السريع” منذ فترة بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بعدد من مدن البلاد، دون تعليق من الأخيرة.

وفي السياق، قال الجيش في بيان اليوم إنه “يطمئن المواطنين بمدينة مروي بأن الفرقة 19 مشاة في أتم الاستعداد والتأهب التام لحماية وتأمين الولاية الشمالية من أي استهداف”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 06:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن بيان الجيش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)