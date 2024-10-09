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الجيش السوداني يعلن عن “تطهير ولاية النيل الأزرق من التمرد”

9 - أكتوبر - 2024

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الخرطوم: أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لقوات الدعم السريع، حسبما أفاد موقع المشهد السوداني الإلكتروني الإخباري اليوم الأربعاء.
وقالت القوات المسلحة في بيان إنها كبدت “مرتزقة العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح ولاذت فلولهم المتبقية بالفرار”، مضيفة أنه بذلك تكون ولاية النيل الأزرق قد “تطهرت تماما من التمرد”، بحسب البيان.
وكانت تقارير قد تحدثت عن انسحاب عناصر الدعم السريع من مناطق عدة بشرق النيل، و أعادت تمركزها بمناطق بحري التي تشهد تقدما لقوات الجيش منذ عبور جسر الحلفايا قبل أسبوع وتمدده في مناطق شمال بحري.
(د ب أ)

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