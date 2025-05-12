الجيش السوداني يعلن مقتل7 مدنيين بقصف “للدعم السريع” على الفاشر

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، الاثنين، مقتل 7 مدنيين وإصابة 15 آخرين بقصف مدفعي لقوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت الفرقة السادسة مشاة للجيش في الفاشر في بيان صدر الاثنين، بأن قوات الدعم السريع “قصفت المدنيين العزل في أحياء مدينة الفاشر أمس الأحد”.

وأسفر القصف عن “استشهاد 7 مدنيين بينهم امرأتان، وإصابة 15 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج”، وفق البيان.

وحتى الساعة 6:25 ت.غ، لم تعلق قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني.

والأحد أعلن الجيش السوداني مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 7 آخرين بقصف مدفعي لـ”الدعم السريع” على مدينة الفاشر، وفق بيان الفرقة السادسة مشاة في الفاشر.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش والدعم السريع رغم تحذيرات دولية من خطورة المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتمددت انتصارات الأخير في العاصمة الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقرات الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى في السودان، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور.

(الأناضول)