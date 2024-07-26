الجيش السوداني يعلن وصول قطع بحرية إريترية لموانئه بالبحر الأحمر

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة، وصول قطع بحرية من إريتريا إلى موانئه على البحر الأحمر شرقي البلاد.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “استقبلت القوات البحرية السودانية اليوم (الجمعة) قطعا من البحرية الإريترية”.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل تلك القطع، لكنه ذكر أن وفدا إريتريا وصل إلى السودان بهذا الخصوص.

وأوضح أن رئيس الوفد الإريتري (لم يسمه) قال إن الزيارة تأتي “طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي، وتأكيدا لوقوف القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين”، وفق البيان.

يأتي ذلك بالتزامن مع حرب مستمرة يخوضها الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)