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الجيش السوداني ينفي مزاعم حصوله على طائرات كيه 8 من مصر

منذ ساعة واحدة

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الخرطوم: نفت القوات المسلحة السودانية ما أوردته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من “معلومات مضللة عن حصولها على طائرات من طراز (كيه 8) من مصر”.

وأكد بيان صحافي عسكري نقلته اليوم وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن الجيش السوداني يمتلك أسراب من هذا الطراز من الطائرات منذ مطلع الألفية الحالية وحصلت عليها مباشرة من دولة المنشأ الصين.

وورد في نص البيان أنه “ورد ببعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات مضللة عن حصول القوات المسلحة السودانية على طائرات من طراز كيه 8 من جمهورية مصر العربية”.

وتابع البيان أنه “في هذا السياق توضح القوات المسلحة الآتي:الجيش السوداني يمتلك أسراب من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية وقد حصلت عليها من دولة المنشأ (جمهورية الصين الشعبية)، أي قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات والذي هو أصلا مخصص لتدريب الطيارين”.

وحذرت القوات المسلحة السودانية  في بيانها من تداول مثل هذه المعلومات المضللة وغير الموثوقة.

(د ب أ)

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