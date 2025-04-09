الجيش السوداني: 12 قتيلا بقصف نفذته “الدعم السريع” على مدينة الفاشر

الخرطوم: أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، مقتل 12 مدنيا وإصابة 17 آخرين بقصف مدفعي شنته “قوات الدعم السريع” على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

واتهمت الفرقة “السادسة مشاة” للجيش السوداني في بيان مقتضب، “قوات الدعم السريع” بقصف مدينة الفاشر بمدفعية ثقيلة، “ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 17 آخرين” .

وأشار البيان إلى أن جميع الجرحى جراء القصف يعانون من “إصابات بالغة”، وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

ويأتي القصف على الفاشر وفق بيان الجيش، رغم تمكنه من فرض سيطرته على المدينة، ضمن سلسلة انتصارات أعلن عنها بعدد من الولايات والمدن.

وحتى الساعة 14:10 (ت.غ) لم يصدر تعليق من “قوات الدعم السريع” على بيان الجيش السوداني.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).

ويخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)