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الجيش السوداني: 5 قتلى وإصابات في استهداف مسيّرتين لاحتفال عسكري يشهده البرهان

منذ 33 دقيقة

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الخرطوم: أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تصدي مضاداتها الأرضية اليوم الأربعاء لمسيرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية بولاية البحر الأحمر في شمال شرق السودان.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان نشره على موقع فيسبوك اليوم: “تسبب الحادث في استشهاد خمسة أشخاص ووقوع إصابات طفيفة يجري حصرها”.

وكان بيان سابق للجيش السوداني أفاد بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يشهد باستاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات 68 كلية حربية والدفعات 20 و23 من التاهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية.

(د ب أ)

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