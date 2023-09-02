الجيش الغابوني يعلن إعادة فتح الحدود “بأثر فوري”

ليبرفيل: أعلن قادة الانقلاب في الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إن اللجنة “قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية” بدءا من السبت.

(أ ف ب)