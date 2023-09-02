سياسة | دولي

الجيش الغابوني يعلن إعادة فتح الحدود “بأثر فوري”

منذ 53 دقيقة

الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" أولريك مانفومبي مانفومبي.

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ليبرفيل: أعلن قادة الانقلاب في الغابون السبت إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية، التي أغلقت بعد انقلاب أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات” إن اللجنة “قررت بأثر فوري إعادة فتح الحدود البرية والبحرية والجوية” بدءا من السبت.

(أ ف ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    سبتمبر 2, 2023 الساعة 1:22 م

    لماذا الانقلاب العسكريّ في الغابون لم يلاقِ عداوة الغرب بالرفض؛ كما لاقى انقلاب النيجر العسكريّ من عداوة ورفض؟
    لننتظر من أحد كتّاب القدس العربيّ؛ أنْ يضيء لنا هذا { التداخل والتخارج } بين الانقلابين والموقفين؟

    رد

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