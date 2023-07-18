سياسة | دولي

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا جديدا

منذ 38 دقيقة

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سول:  قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مجددا ما يعتقد أنه صاروخ باليستي مجددا.

ووفقا لهيئة الأركان العامة، حلق الصاروخ صوب البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان في الساعات الأولى من يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال الجيش إنه لا يزال يحلل الإطلاق لتحديد نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه.

وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية التي أعلنت نفسها قوة نووية تجربة على صاروخ جديد طويل المدي يعمل بالوقود الصلب، حسبما ذكرت قيادة بيونغيانغ.

(د ب أ)

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