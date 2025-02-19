الجيش الكويتي يعلن مقتل عسكريين اثنين أثناء تمرين بالذخيرة الحية- (بيان)

الكويت: أعلن الجيش الكويتي، مساء الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين أثناء تمرين بالذخيرة الحية.

وقال الجيش في بيان: “تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء الأربعاء”.

وباشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة، وفق البيان.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن الواقعة.

ببالغ الحزن والأسى تنعي #وزارة_الدفاع المغفور لهم بأذن الله شهداء الواجب رقيب اول / أحمد فرحان هراط

رقيب / مساعد ضاحي صالح من منتسبي القوة البرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .#الجيش_الكويتي pic.twitter.com/2Ibf94GfSD — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) February 19, 2025

(الأناضول)