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الجيش الكويتي يعلن مقتل عسكريين اثنين أثناء تمرين بالذخيرة الحية- (بيان)

19 - فبراير - 2025

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الكويت: أعلن الجيش الكويتي، مساء الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين أثناء تمرين بالذخيرة الحية.

وقال الجيش في بيان: “تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء الأربعاء”.

وباشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المتبعة، وفق البيان.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر بشأن الواقعة.

(الأناضول)

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