الجيش اللبناني: إحباط عملية تهريب سوريين عبر البحر شمال البلاد- (بيان)

بيروت: أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر مقابل شاطئ العريضة في شمال لبنان.

وأوقفت وحدات الجيش اللبناني 7مواطنين وسوريا شرق لبنان وفي جبل لبنان وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين، “تمكنت دورية من القوات البحرية مقابل شاطئ العريضة من إحباط عملية تهريب 27 سوريا عبر البحر بطريقة غير شرعية”.

وأشار البيان إلى أن وحدات من الجيش اللبناني تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات دهمت ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق،”منازل مطلوبين، وأوقفت ثلاثة مواطنين لبنانيين، في بلدتي عدوس ومجدلون – بعلبك ( شرق لبنان)، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية”، كما أوقفت ثلاثة أخرين في منطقة خلدة – جبل لبنان، لإطلاقهم النار، وضبط في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية”.

وأوقفت وحدة من الجيش اللبناني، بحسب البيان، عند حاجز وادي التركمان – الهرمل شرق لبنان، مواطنا لبنانياوآخر سوريا، وضبطت في حوزتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات.”

وتم تسليم المضبوطات “وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفت ٦ مواطنين وفقًا لما يلي:

– توقيف المواطنين: (ع.ا.ح.)، (خ.ح.)، (ع.خ.ح.)، في بلدَتَي عدوس ومجدلون – بعلبك، وضبط في حوزتهم… pic.twitter.com/nVlGZ9vEBS — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 28, 2025

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

(د ب أ)