سياسة | عربي

الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة مرات عدة- (بيان)

28 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: قال الجيش اللبناني إن “العدو الإسرائيلي” خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة أمس واليوم، واستهدف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

وأكد الجيش اللبناني أنه يتابع خروقات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وقال الجيش اللبناني في بيان “بتاريخَي 27 و 28/ 11/ 2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة”.

(وكالات)

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  1. يقول muhannad albadri:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 4:47 م

    حي اللة لبنان بالفم المليان العدو الاسرائيلي وأجهزة الدعاية الأخرى تدعي انه جيش الدفاع!!!!!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 28, 2024 الساعة 5:03 م

    هه قلنا لكم مرارا وتكرارا أن عصابة تل أبيب يا حبيب لا عهدة لها ولا ذمة، مخادعون مجرمون دمويون لا يستقوون إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود ✌️🇵🇸🇱🇧😎☝️🚀🐒🚀

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