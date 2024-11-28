الجيش اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق الهدنة مرات عدة- (بيان)

“القدس العربي”: قال الجيش اللبناني إن “العدو الإسرائيلي” خرق اتفاق وقف إطلاق النار مرات عدة أمس واليوم، واستهدف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

وأكد الجيش اللبناني أنه يتابع خروقات الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع المراجع المختصة.

وقال الجيش اللبناني في بيان “بتاريخَي 27 و 28/ 11/ 2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة”.

بتاريخَي ٢٧ و ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Vbr04wwyG5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 28, 2024

(وكالات)