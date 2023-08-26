سياسة | دولي

 الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق مياهنا الإقليمية

منذ 7 دقائق

سفينة إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية- أرشيف

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بيروت: قال الجيش اللبناني، السبت، إن زورقاً حربياً إسرائيلياً اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم: “بتاريخ 25 آب/أغسطس الجاري، اعتباراً من الساعة (50:6) وحتى الساعة (00:9) (بالتوقيت المحلي)، اخترق زورقٌ حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة”، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للجيش اللبناني.

وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

( د ب ا)

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