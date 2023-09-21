الجيش اللبناني: مقتل شخص خلال محاولة تهريب بضائع إلى سوريا

بيروت: أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا، ومقتل أحد المهربين.

وقال الجيش، في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم، إن دورية من الجيش أحبطت، أمس الأربعاء، محاولة تهريب بضائع من لبنان إلى سوريا عبر الحدود الشمالية.

ووفق المنشور، “تعرّض عناصر الدورية لإطلاق نار من قبل المهربين، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابة أحد المهربين، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة”.

( د ب أ )