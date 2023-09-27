سياسة | عربي

الجيش اللبناني والإسرائيلي يتبادلان إلقاء القنابل على الحدود- (صور)

منذ 50 دقيقة

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بيروت: تبادلت القوات اللبنانية والإسرائيلية إلقاء القنابل الدخانية والصوتية عند الخط الأزرق على الحدود بين البلدين.

وقال الجيش اللبناني في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: “أقدمت دورية للعدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب”.

ووفق المنشور: “رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو”.

 

ويخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة.

(د ب أ)

 

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