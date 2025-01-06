الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة الناقورة الجنوبية بالتنسيق مع “اليونيفيل”

بيروت: بدأت وحدات الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، الانتشار في بلدة الناقورة في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” اليونيفيل”، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين ” تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة – صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكشتاين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.”

وأضاف البيان “سوف يستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”.

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.”

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد مساع قام بها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.

ويترأس الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، لجنة الإشراف الخماسية التي ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مؤخرا، والمؤلفة إلى جانب الولايات المتحدة، من ممثلين عن لبنان، وإسرائيل، وفرنسا، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”.

(د ب أ)