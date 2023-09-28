الجيش اللبناني يتسلم الدفعة الأولى من هبة الوقود القطري

بيروت: تسلم الجيش اللبناني، الخميس، الدفعة الأولى من هبة الوقود الذي أرسلته دولة قطر، ضمن اتفاق جرى نهاية أغسطس/آب الماضي، على أن تصل الدفعات المتبقية في الأشهر المقبلة.

وينص الاتفاق الذي أعلن عنه “صندوق قطر للتنمية”، على تزويد الجيش اللبناني بمساعدات من الوقود والديزل لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.

وقال الجيش اللبناني في بيان نشره على منصة “اكس”: “تأتي هذه الهبة ضمن إطار المبادرات المشكورة التي تقوم بها دولة قطر لدعم المؤسسة العسكرية، في ظل الأزمة الحالية وما ينتج عنها من صعوبات”.

وأوضح أن “الكميات المتبقية من الهبة ستصل خلال الأشهر المقبلة”.

من جهته لفت “صندوق قطر للتنمية” الخميس، على صفحته الرسمية بمنصة “اكس”، إلى “وصول الدفعة الأولى من الوقود الذي أرسلته دولة قطر لدعم الجيش اللبناني (لم يحددها)”، مشيرا إلى أن “الدفعات المتبقية ستصل في الأشهر المقبلة”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نهاية أغسطس/آب الماضي، أن الاتفاق يأتي “في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق”.

يذكر أن صندوق قطر للتنمية قدم دعماً لوزارة الصحة اللبنانية، عن طريق تغطية نفقات مادة المازوت (الوقود) لعدد من المنشآت والمرافق الصحية، وفق الوكالة القطرية.

ومنذ أكثر من 3 أعوام يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

(الأناضول)