الجيش اللبناني يحبط تسلل نحو 1100 سوري الأسبوع الماضي

بيروت: أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، إحباط محاولة تسلل غير شرعية لنحو 1100 سوري عند الحدود البرية اللبنانية مع سوريا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

( د ب أ )