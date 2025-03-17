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الجيش اللبناني يسلم دمشق جثامين 3 قتلى سوريين- (تدوينة)

17 - مارس - 2025

جنود من الجيش اللبناني في إحدى قرى الجنوب- (أرشيفية)

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بيروت: سلم الجيش اللبناني الاثنين إلى السلطات السورية جثامين ثلاثة سوريين قتلوا خلال اشتباكات على الحدود.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس” الاثنين: “بتاريخ 16 مارس/ آذار الجاري، بعد مقتل سوريين وإصابة آخر عند الحدود اللبنانية السورية في محيط منطقة القصر – الهرمل، نقل الجريح إلى أحد المستشفيات للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة”.

وأضاف أنه “على أثر ذلك نفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية، وأجرى اتصالات مكثفة منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح الأولى، وسلم بنتيجتها الجثامين الثلاثة إلى الجانب السوري”.

وأشار إلى أنه “في موازاة ذلك، تعرضت قرى وبلدات لبنانية في المنطقة للقصف من جهة الأراضي السورية، فردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران بالأسلحة المناسبة، وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني”.

ولفت إلى “استمرار الاتصالات بين قيادة الجيش والسلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2025 الساعة 10:02 ص

    وإن كنت من السنة فأنا مع أحرار حزب الله اللبناني الذين وقفوا وقفة رجال العز وقدموا خيرة شهدائهم على طريق القدس الشهيد المغدور حسن نصر الله وإخوانه من المجاهدين في نخبة الرضوان، أما مليشيا ما يسمى اعتباطا تحرير الشام فهو لم يحرر حتى الآن ولو كيلومتر مربع واحد من الذي احتلته ما تسمى اعتباطا إسرائيل وكان آخرها جبل الشيخ يا شيخ ✌️🇵🇸☹️☝️

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