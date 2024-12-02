الجيش اللبناني يعثر على جثمان ضابط قُتل باستهداف إسرائيلي في الناقورة 

بيروت: أعلن الجيش اللبناني، الإثنين، العثور على جثمان ضابط بالجيش في منطقة الناقورة الجنوبية، بعد “استشهاده نتيجة استهداف إسرائيلي” للمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن بياناً لمديرية التوجيه بقيادة الجيش ذكر أنه “بتاريخ 1/12/2024، عُثِر على جثمان أحد ضباط الجيش في منطقة الناقورة- الجنوب، داخل سيارته بعد استشهاده نتيجة استهدافه من العدو الإسرائيلي”.

وأوضح البيان أن الاتصال بالضابط “فُقِد اعتباراً من 26 نوفمبر/تشرين الثاني” الماضي، دون ذكر هوية الضابط.

وذكر أن “قيادة الجيش تُجري التحقيق اللازم لكشف ظروف الحادثة”.

وصباح الإثنين، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاته على منازل ببلدة الناقورة، وجدد تحذيره للنازحين اللبنانيين من العودة إلى 62 بلدة جنوبية، في خروق مستمرة في سادس أيام اتفاق هش لوقف إطلاق النار في لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

والأحد، ارتكب الجيش الإسرائيلي ما لا يقلّ عن 11 خرقاً عبر استهداف بلدات عدة، ما رفع عدد خروقاته منذ بدء وقف إطلاق النار الأربعاء إلى ما لا يقل عن 74 خرقاً، أسفرت عن قتيلين و6 جرحى، وفق إحصاء “الأناضول”.

وفجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لإنهاء قصف متبادل بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و961 شهيداً و16 ألفاً و520 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية.

(الأناضول)