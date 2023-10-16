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الجيش اللبناني يعثر على 20 منصة صواريخ بالجنوب- (تغريدة)

منذ 39 دقيقة

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بيروت: أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، العثور على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق، في بلدتَي القليلة والشعيتية الحدوديتين جنوبي البلاد.
وقال الجيش في بيان، “بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدّة للإطلاق في خراج بلدتَي القليلة والشعيتية”.
وأضاف “عملت الوحدات المختصة على تفكيكها”.

ويجري من تلك المناطق الواقعة قرب صور جنوبا، إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، تتبناه فصائل فلسطينية أو حزب الله في لبنان في أغلب الأحيان.
ويخيم هدوء حذر، منذ فجر الاثنين، على كافة المناطق الحدودية جنوب لبنان، باستثناء تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية، وارتفاع حركة النزوح باتجاه مناطق آمنة.
وفجر الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه جراء قذيفة مضادة للدبابات أطلقت من الحدود اللبنانية.
(وكالات)

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