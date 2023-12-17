الجيش اللبناني يعلن إنقاذ 51 شخصاً من الغرق على مركب غير شرعي- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إنقاذ 51 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب تعرض للغرق قبالة شاطئ طرابلس.

وأوضح بيان لقيادة الجيش – مديرية التوجيه أن “معلومات توافرت عن تعرّض مركب للغرق قبالة شاطئ طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية”.

وأضاف أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيان و49 سورياً، مشيرا إلى أن الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.