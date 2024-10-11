استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة ثلاثة إثر استهداف إسرائيل مركزا للجيش جنوب البلاد- (فيديو)

بيروت: قال الجيش اللبناني إن اثنين من أفراده استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت ضربة إسرائيلية أحد مواقعه العسكرية في جنوب لبنان اليوم الجمعة.
استشهاد عنصرين للجيش اللبناني و ٣ جرحى بعد غارة اسرائيلية استهدفت حاجز الجيش على مفرق بلدة صربين – كفرا. pic.twitter.com/5NN8yNwOCY
— Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 11, 2024
استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة كفرا – الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و٣ جرحى.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/aOG6D9p5tZ
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 11, 2024
وقال مصدر أمني إن عدد العسكريين اللبنانيين الذين استشهدوا خلال أداء مهامهم العسكرية ارتفع إلى خمسة بعد هجوم اليوم، بالإضافة إلى 16 آخرين سقطوا خارج أوقات الخدمة.
وندد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي.
وقال ميقاتي “إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب”.
أدان رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية ما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.
وقال: إن هذا الاجرام الاسرائيلي المتمادي في حق #لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الارض والدفاع عن الشعب، وهو…
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 11, 2024
(وكالات)
لماذا لا ينتشر الجيش اللبناني جنوبا؟ أليست هي لبنان بتقصف يوميا من قبل إسرائيل. أم الجيش اللبناني فقط بالاسم ولكن بالفعل صفر؟ حزب الله لبنانيين وكذلك الجيش ولو اتحدوا سيكون الرد أقوى على الصهاينة
هه عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر تريد احتلال لبنان يا إخوان وأمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان ✌️🇱🇧🤔🚀🐒🚀
الجيش اللبناني مطلوب منه عدم التدخل وأن يبقى على الحياد على أساس ان الحرب ليست على لبنان ولكن ضد الارهاب!!!!!.
أي جيش هذا بالله عليكم ؟؟؟
يستهدفون اليونيفيل والجيش اللبناني، حتى الجيوش المحايدة لم تسلم شرهم!
الجيوش العربية دورها حماية الأنظمة ومواجهة صدور الشعب عند إعطاء الأوامر…
التاريخ لن يرحم هذه الأنظمة العربية وجنرالات الجيوش العربية في جبنهم وخيانتهم لشعبهم وأمتهم التي تذبح أمام أعينهم من قبل غزاة مستعمرين مجرمين. الشعب العربي يصرف مليارات الدولارات على جيوشهم من أجل حمايته وحماية حقوقه وأرضه ومقدساته وليس من أجل حماية حكام مستبدين ديكتاتوريين مفروضين عليه يخدمون مصالح أعدائه.