استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة ثلاثة إثر استهداف إسرائيل مركزا للجيش جنوب البلاد- (فيديو)

بيروت: قال الجيش اللبناني إن اثنين من أفراده استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت ضربة إسرائيلية أحد مواقعه العسكرية في جنوب لبنان اليوم الجمعة.

استشهاد عنصرين للجيش اللبناني و ٣ جرحى بعد غارة اسرائيلية استهدفت حاجز الجيش على مفرق بلدة صربين – كفرا. pic.twitter.com/5NN8yNwOCY — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 11, 2024

استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش في بلدة كفرا – الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدَين و٣ جرحى.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/aOG6D9p5tZ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 11, 2024

وقال مصدر أمني إن عدد العسكريين اللبنانيين الذين استشهدوا خلال أداء مهامهم العسكرية ارتفع إلى خمسة بعد هجوم اليوم، بالإضافة إلى 16 آخرين سقطوا خارج أوقات الخدمة.

وندد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي.

وقال ميقاتي “إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب”.

أدان رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية ما ادى الى استشهاد عنصرين وجرح اثنين آخرين.

وقال: إن هذا الاجرام الاسرائيلي المتمادي في حق #لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الارض والدفاع عن الشعب، وهو… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 11, 2024

(وكالات)