سياسة | عربي

استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة ثلاثة إثر استهداف إسرائيل مركزا للجيش جنوب البلاد- (فيديو)

11 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
6

بيروت: قال الجيش اللبناني إن اثنين من أفراده استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن استهدفت ضربة إسرائيلية أحد مواقعه العسكرية في جنوب لبنان اليوم الجمعة.

وقال مصدر أمني إن عدد العسكريين اللبنانيين الذين استشهدوا خلال أداء مهامهم العسكرية ارتفع إلى خمسة بعد هجوم اليوم، بالإضافة إلى 16 آخرين سقطوا خارج أوقات الخدمة.

وندد رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي.

وقال ميقاتي “إن هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول جلال الكردي:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 5:51 م

    لماذا لا ينتشر الجيش اللبناني جنوبا؟ أليست هي لبنان بتقصف يوميا من قبل إسرائيل. أم الجيش اللبناني فقط بالاسم ولكن بالفعل صفر؟ حزب الله لبنانيين وكذلك الجيش ولو اتحدوا سيكون الرد أقوى على الصهاينة

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 5:55 م

    هه عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر تريد احتلال لبنان يا إخوان وأمة المليار والغبار وعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان ✌️🇱🇧🤔🚀🐒🚀

    رد
  3. يقول مقهور فلسطيني:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 7:34 م

    الجيش اللبناني مطلوب منه عدم التدخل وأن يبقى على الحياد على أساس ان الحرب ليست على لبنان ولكن ضد الارهاب!!!!!.
    أي جيش هذا بالله عليكم ؟؟؟

    رد
  4. يقول ثمار الأرز:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 7:53 م

    يستهدفون اليونيفيل والجيش اللبناني، حتى الجيوش المحايدة لم تسلم شرهم!

    رد
  5. يقول محمد محمد:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 8:57 م

    الجيوش العربية دورها حماية الأنظمة ومواجهة صدور الشعب عند إعطاء الأوامر…

    رد
  6. يقول عادل المصري:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 8:03 ص

    التاريخ لن يرحم هذه الأنظمة العربية وجنرالات الجيوش العربية في جبنهم وخيانتهم لشعبهم وأمتهم التي تذبح أمام أعينهم من قبل غزاة مستعمرين مجرمين. الشعب العربي يصرف مليارات الدولارات على جيوشهم من أجل حمايته وحماية حقوقه وأرضه ومقدساته وليس من أجل حماية حكام مستبدين ديكتاتوريين مفروضين عليه يخدمون مصالح أعدائه.

    رد

أخبار ذات صلة

لبنان: مقتل شخص في غارة إسرائيلية.. والجيش يعلن ضبط صواريخ ومنصات إطلاق في جنوب البلاد
20 - أبريل - 2025
عون: يمكن التحاق عناصر “حزب الله” بالجيش مثلما حصل مع أحزاب مطلع التسعينيات
15 - أبريل - 2025
استشهاد جندي في الجيش اللبناني وجرح ثلاثة في انفجار جسم مشبوه في وادي العزية- (فيديو)
14 - أبريل - 2025
قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات بلدة الوزاني جنوب لبنان 
11 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية