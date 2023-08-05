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الجيش اللبناني ينفي التحضير لعملية عسكرية في مخيم “عين الحلوة”

منذ ساعة واحدة

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إسطنبول: نفى الجيش اللبناني، السبت، التحضير للقيام بعملية عسكرية في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

وقالت قيادة الجيش في تغريدة على حسابها بتويتر وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة”.

وأضافت “يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات”.

وأردفت القيادة أنها “تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم”، مشددة على “ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرا للحصول على المعلومات”.

والإثنين الماضي، أغلق الجيش اللبناني جميع مداخل مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين بعد تجدد الاشتباكات التي تدور منذ السبت الماضي، داخله بين مجموعات إسلامية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة “فتح”.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوبي البلاد.

(الأناضول)

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