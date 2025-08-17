سياسة | عربي

الجيش اللبناني ينفي خرق الأجواء السورية

منذ ساعتين

سعد الياس
حجم الخط
0

بيروت- “القدس العربي”:

نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، خرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري.

وقالت في بيان: “تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية”.

وأضافت: “توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات. كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

وكان الجيش اللبناني استخدم في الآونة الاخيرة مسيّرات في ملاحقة تجار المخدرات ما أسفر عن مقتل أخطر التجار المدعو “أبو سلّة” وعدد من رفاقه.

إلى ذلك، حلّقت مسيرات إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها على علو منخفض، وفي أجواء بلدات النبطية وبنت جبيل، في وقت يشكل قرار التجديد لقوات “اليونيفيل” في الجنوب محطةً أساسية في ظل رفضٍ أمريكي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها، بخلاف الرغبة الفرنسية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

سلام: تصريحات قاسم تهديد بالحرب الأهلية وقرار لبنان لا يُملى علينا من طهران أو واشنطن
15 - أغسطس - 2025
نعيم قاسم: لن نسلّم السلاح وسنخوضها “معركة كربلائية” إذا لزم الأمر
15 - أغسطس - 2025
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في جنوب لبنان والبقاع
14 - أغسطس - 2025
بري لموفد الرئيس اللبناني: ما جرى في الحكومة «خديعة مدبّرة» ولا خلاف بيني وبين «الحزب»
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية