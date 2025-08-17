الجيش اللبناني ينفي خرق الأجواء السورية

بيروت- “القدس العربي”:

نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، خرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري.

وقالت في بيان: “تتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية”.

وأضافت: “توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات. كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة”.

يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية.

توضح قيادة الجيش أنه لا صحة… pic.twitter.com/CCvRWNlpWn — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 17, 2025

وكان الجيش اللبناني استخدم في الآونة الاخيرة مسيّرات في ملاحقة تجار المخدرات ما أسفر عن مقتل أخطر التجار المدعو “أبو سلّة” وعدد من رفاقه.

إلى ذلك، حلّقت مسيرات إسرائيلية في أجواء مدينة بعلبك ومنطقتها على علو منخفض، وفي أجواء بلدات النبطية وبنت جبيل، في وقت يشكل قرار التجديد لقوات “اليونيفيل” في الجنوب محطةً أساسية في ظل رفضٍ أمريكي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها، بخلاف الرغبة الفرنسية.