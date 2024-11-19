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الجيش اللبناني: 3 شهداء من عناصرنا في هجوم إسرائيلي على قضاء صيدا- (فيديو)

منذ 26 دقيقة

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بيروت: أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده استُشهدوا الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت موقعهم في الصرفند بجنوب لبنان.

وكتب الجيش على منصة “إكس”، “استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين”.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين في هذه الغارة.

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