الجيش اللبناني: 3 شهداء من عناصرنا في هجوم إسرائيلي على قضاء صيدا- (فيديو)

بيروت: أعلن الجيش اللبناني أن ثلاثة من جنوده استُشهدوا الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت موقعهم في الصرفند بجنوب لبنان.
وكتب الجيش على منصة “إكس”، “استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة الصرفند جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين”.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين في هذه الغارة.
المشاهد الأولى للغارة الاسرائيلية على بلدة الصرفند جنوب لبنان pic.twitter.com/rInkLUOMVk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 19, 2024
غارة إسرائيليّة عنيفة استهدفت #الصرفند في #جنوب_لبنان pic.twitter.com/UjD2aaHZDa
— Spot Shot (@spotshotlebanon) November 19, 2024