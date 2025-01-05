سياسة | دولي

الجيش المالي يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم “الدولة الإسلامية” بعملية استخباراتية

5 - يناير - 2025

صورة نشرها تنظيم "الدولة الإسلامية" في 16 مايو 2019 لمقاتلين يحتفلون مع إعلان المسؤولية عن كمين ضد دورية للجيش في النيجر

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باماكو: أعلن الجيش المالي، السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة الساحل الأفريقي عقب عملية استخباراتية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية، في بيان، إنها نفذت، الجمعة، عملية دقيقة “أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل، المعروف بلقب أبو رقية”، وأيضاً “أبو حاش”.

وأضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية “تحييد عدد من مقاتلي التنظيم”، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، بينها “مكونات لتصنيع العبوات الناسفة”.

وأشار البيان إلى أن “أبو حاش” مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان في منطقتي ميناكا وغاو.

وتواجه مالي اضطرابات عميقة منذ عام 2012 بسبب الجهاديين المرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و“الدولة الإسلامية”، وكذلك العصابات الإجرامية المحلية.

وقطع الحكام العسكريون للبلاد علاقاتهم مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا وتحوّلوا، عسكرياً وسياسياً، باتجاه روسيا.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2025 الساعة 6:32 ص

    هه بعملية استحباراتية مع عصابة الأمريكان أو البريطان ماذا يحدث في مالي يا إخوان 🤔🎃

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2025 الساعة 6:45 ص

    داعش صناعة المخابرات الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة على أفريقيا السمراء يا عفراء ✌️😎☝️

    رد

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