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الجيش المصري يسقط “جسما طائرا” قبالة المياه الإقليمية بمدينة دهب

منذ ساعتين

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القاهرة: أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بسقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم عن شهود عيان قولهم إن “الجسم الطائر سقط على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب”.

وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري.

( د ب أ )

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