الجيش المصري يعلن إحباط تهريب مخدرات إلى إسرائيل

إسطنبول: أعلن الجيش المصري، صباح الثلاثاء، مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين، إثر “إحباط عملية تهريب للمخدرات” جنوب معبر “العوجة” على الحدود مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، عقب بيان إسرائيلي يتحدث عن وقوع مواجهات مع مهربين على الحدود مع مصر.

وقال عبد الحافظ في البيان إنه “تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلوغراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع”.

وأضاف أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران “قُتل شخص، كما تم إلقاء القبض على 6 مهربين، دون الكشف عن هوية القتيل أو أي تفاصيل عن الموقوفين.

ولم يكشف بيان الجيش المصري عن ملابسات العملية أو عدد المشاركين فيها من المهربين، كما لم يشر إلى أي تفاصيل عن وقوع إصابات بين المهربين والقوات المشتبكة معهم.

بدورها، أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، إصابة مجندة بجروح طفيفة في الاشتباك مع “مهربين” على الحدود مع مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “نحو 20 شخصا حاولوا التسلل من الجانب المصري إلى الأراضي الإسرائيلية فتصدت لهم قوة من حرس الحدود، ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر”.

وأضافت: “أصيبت مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين، كما يبدو (أنهم) مهربو مخدرات”.

وذكرت أن القوة العسكرية “رصدت المشبوهين وعددهم 20، بعضهم مسلح، لحظة وصولهم إلى منطقة معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين ورصدوا عدة إصابات”.