الجيش المصري يعلن مصرع ضابطين إثر “سقوط طائرة تدريب”

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مصرع ضابطين اثنين، جراء سقوط طائرة تدريب نتيجة عطل فني في منطقة شرقي البلاد.
وقال الجيش المصري في بيان، إن طائرة هليكوبتر سقطت اليوم (الثلاثاء) بمنطقة الشلوفة أثناء نشاط تدريبي للقوات الجوية “نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين”.
وأضاف أنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”، دون مزيد من التفاصيل.
يذكر أن منطقة الشلوفة تقع في محافظة السويس شرقي مصر.
(الأناضول)
إلى السادة المعلقين. ، يبدو وبكل اسف أنكم تجهلون عقيدة الجيش المصري منذ مئات السنين نذكركم بمعارك صلاح الدين مع جيوش وروبا و كانوا يفوقونه عددا وعديدا في فلسطين بالجند المصري وليس الجند الفلسطيني ، ويمكن القول ان معركة حطين وهي معركة حاسمه مقارعة الجيوش الصليبيه في فلسطين كانت بالجند المصري. ليس بالجند الفلسطيني. ، كدلك معركة عين جالوت هزم فيها المغول كانت بالجند المصري واخيراً وليس آخيرا حرب أكتوبر 1973. ؟ واجتياز مانعين متتاليين مانع مائي قناة السويس ومانع خط بارليف المحصن ، وقد قدر الخبراء السوفييتي آنذاك ان محاولة اجتيازهما. سيكلف الجيش المصري ما بين أربعين ألفا إلى خمسين الفا. وقد عبرهما الحيش المصري بأقل من الف ، بحيث ان كافة القادة العسكريين في العالم رفعوا قبعاتهم تحية للجند المصري ، ، لكن مسار الحرب تغير عكسيا بالتدخل الأمريكي الاختلال الرهيب بالسلاح لصالح العدو ، حسنا فعل السادت بقبول وقف الحرب. لان استمرارها يعني إفناء الجيش المصري ، لم يغامر ولم يقامر بحياة هؤلاء الأبطال. كما فعل عبد الناصر في حرب 1967 وصدام حسين في تحرير الكويت ؟ وحسنا يفعل السيسي وهو ابن العقيدة العسكرية المصريه ،
هل كان صلاح الدين الأيوبي مصريا؟؟ الجندي المصري صاحب عقيدة راسخة ولكن الأهم من الجنود هو القائد.
لأن القائد هو صاحب القرار في حركة الجيش وتمركز الجنود وارجوا ان لاتقارن السيسي بالقائد المظفر صلاح الدين الأيوبي ولاتنسى ان القوات التي دخلت الحرب ضد العثمانيين الاحتلال فلسطين كان اغلبها من جنود مصر . الجندي ليس صاحب قرار في المعركة ويبقى الرهان على القادة
غالبا وفي اكثر من معركة كانت جنود مصر تحت امرة الجيوش الغربية وموجودة لتحقيق مصالح الاستعمار كونها مستعمرة من الانجليز تارة ومن الفرنسيين تارة أخرى.
للتوضيح فقط فلسطين لم تنعم يوما بالاستقرار او الاستقلال ليكون لها جيش فهي دوما محط أنظار الطامعين من الدول الاستعمارية وضحية خيانة المتواطئن الخانعين الخائفين على عروشهم العنكبوتية ارضاءا لاسيادهم
واذا أردت أن تعرف الفلسطيني فاقرأ قول الله إن بها قوما جبارين ولكن تآمر عليهم القريب قبل الغريب.
اخيرا أسال الله أن يهيئ للأمة قائدا مثل صلاح الدين الأيوبي وبيبرس وقطز وخالد بن الوليد حتى تعود للأمة ومقدساتها وهيبتها.