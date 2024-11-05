الجيش المصري يعلن مصرع ضابطين إثر “سقوط طائرة تدريب”

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، مصرع ضابطين اثنين، جراء سقوط طائرة تدريب نتيجة عطل فني في منطقة شرقي البلاد.

وقال الجيش المصري في بيان، إن طائرة هليكوبتر سقطت اليوم (الثلاثاء) بمنطقة الشلوفة أثناء نشاط تدريبي للقوات الجوية “نتيجة عطل فنى مما أسفر عن استشهاد ضابطين”.

وأضاف أنه “جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”، دون مزيد من التفاصيل.

يذكر أن منطقة الشلوفة تقع في محافظة السويس شرقي مصر.

(الأناضول)