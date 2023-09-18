الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 عسكريين جراء حادث سير

القاهرة: أعلن الجيش المصري، مساء الإثنين، مقتل وإصابة 9 عسكريين جراء حادث سير أثناء، نشاط تدريبي، جنوب مدينة العاشر من رمضان، شرقي العاصمة القاهرة.

وقال المتحدث العسكري للجيش العقيد غريب عبد الحافظ، عبر منصة إكس، إن “إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى”، دون تفاصيل حول عدد القتلى أو المصابين.

وأشار إلى أن الحادث وقع في “إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان (شرق العاصمة القاهرة)”.

وأكد البيان أنه “تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة”، مقدما تعازي الجيش إلى “أسر الشهداء” والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

#المتحدث_العسكرى : فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان ، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط… pic.twitter.com/xB45yohspK — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 18, 2023

ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن طبيعة النشاط التدريبي.

(الأناضول)