الجيش المغربي يجري مناورات في البحر المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية

الرباط: أعلن الجيش المغربي، الأربعاء، تنظيم مناورات عسكرية بالبحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية لوحدات البحرية الملكية وتطوير قدراتها التكتيكية.

وقال بيان للجيش، إن الدورة الأولى من التمرين البحري “فلوطيكس 2025” نظمت في الفترة من 14 إلى 18 أبريل/ نيسان الجاري، في عرض البحر الأبيض المتوسط، ضمن منطقة القطاع البحري الشمالي، وذلك في إطار رفع الكفاءة العملياتية وتطوير القدرات التكتيكية لوحدات البحرية.

وأوضح البيان أن التمرين يهدف إلى “تدريب سلسلة القيادة البحرية على تنفيذ عمليات جو- بحرية، وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ العملياتي”.

وأضاف أن المناورات تضمنت مجموعة من الأنشطة العملياتية، من بينها “تدريبات تكتيكية بحرية، وعمليات اعتراض، ومحاكاة حروب تقليدية، إلى جانب تدريبات للبحث والإنقاذ، ومحاكاة إطلاق صواريخ سطح- جو، وتمارين الإقلاع والهبوط الليلي للمروحيات، والتعامل مع سيناريوهات الحرب الإلكترونية”.

وذكر البيان أن التمرين جرى عبر 3 مراحل متتالية، شملت مرحلة الاندماج العملياتي الأولي، تلتها تمارين لتطوير مهارات القيادة، ثم اختتمت بسلسلة من المناورات البحرية الواقعية التي ساهمت في تطوير التنسيق العملياتي بين مختلف الوحدات المشاركة.

(الأناضول)