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الجيش الملكي يفوز على مانيما يونيون والرجاء يهزم صن دوانز في المجموعة الأولى بأبطال إفريقيا

4 - يناير - 2025

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الدار البيضاء: فاز الجيش الملكي المغربي على ضيفه مانيما يونيون من الكونغو برازفيل 2/ صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
ورفع الجيش الملكي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد مانيما يونيون عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.
وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 12 عن طريق خالد آيت روخان، قبل أن يضيف أمين زحزوح الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فاز الرجاء المغربي على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي /1 صفر.
وسجل بن عيسى بن عمار هدف المباراة الوحيد للرجاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وشهدت المباراة طرد ثلاث لاعبين، بواقع اثنين من صن داونز هما باتوسي أوباس وخوليسو موادو في الدقيقتين 40 والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وواحد من الرجاء وهو مروان زيلا في الدقيقة 80.
ورفع الرجاء رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف صن داونز صاحب المركز الثاني.
(د ب أ)

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