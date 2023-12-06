الجيش النيجيري يعتذر عن قصف “خاطئ” تسبب بمقتل 85 مدنيا

أبوجا: قدم قائد القوات البرية في نيجيريا، تاريد لاجباجا، اعتذاره عن قصف “خاطئ” بطائرة مسيرة قبل أيام، أدى إلى مقتل 85 مدنيا في قرية تابعة لولاية كادونا.

وخلال زيارته الثلاثاء إلى القرية التي تعرضت للقصف، وصف لاجباجا هجوم الطائرة المسيرة التابعة للقوات الجوية النيجيرية بأنه “حادث مؤسف”.

واعتذر لاجباجا لسكان القرية، ووعدهم باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث أثناء تنفيذ العمليات العسكرية في البلاد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت نيجريا أن طائرة قصفت مساء الأحد قرية “تودون بيري” في ولاية كادونا بينما كان سكانها مجتمعين للاحتفال بمناسبة دينية.

وذكرت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، في بيان، أن “85 جثمانا تم دفنهم حتى الآن وما زالت أعمال البحث جارية في الموقع”.

وقال مالّام جمالو، أحد المسؤولين في القرية، إن معظم القتلى من النساء والأطفال، وأن عدد الجرحى تجاوز 50 شخصا.

بدوره، قال حاكم كادونا أوبا ساني، إن قصف القرية كان “صادما”، وطالب بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

أما مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي، صامويل أروان، فأوضح أن القوات الجوية قصفت القرية “عن طريق الخطأ” خلال عملية اعتيادية ضد الإرهابيين في الولاية.

وتواجه نيجيريا في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات مسلحة مثل “بوكو حرام” و”ISWAP” في أجزاء مختلفة من البلاد.

وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر، عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين.

(الأناضول)