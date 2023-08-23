الجيش يحبط محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية

بيروت: أحبط الجيش اللبناني خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إنه ” في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو ٧٠٠ سوري عند الحدود اللبنانية السورية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/igxOQEfrqr — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 23, 2023

(د ب أ)