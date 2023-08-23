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الجيش يحبط محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية

منذ 23 دقيقة

الجيش اللبناني- أرشيف

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بيروت: أحبط الجيش اللبناني خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء إنه ” في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”.

(د ب أ)

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